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Во Львове уволят руководство Андреевской церкви из-за скандального клипа Соловий и Жадана

27 октября 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове уволят руководство Андреевской церкви из-за скандального клипа Соловий и Жадана
Фрагмент из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Сердце". Фото: скриншот с Youtube-канала
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове приняли решение уволить руководство Андреевской церкви УГКЦ из-за того, что разрешили съемки клипа писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий. О таком решении задумывались еще раньше.

Об этом сообщил иеромонах УГКЦ, отец Юстин в эфире "Говорит Большой Львов".

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"Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа, они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что нельзя церковь использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", — сказал Юстин Бойко.

Он добавил, что о таком решении уже задумывались раньше, а последняя ситуация стала поводом к тому, что "реформа будет".

Клип Соловий и Жадана

Напомним, 20 октября писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловий выпустили общий клип на песню "Сердце". Съемки проходили в храме святого Андрея во Львове.

Добавим, некоторые священники потребовали, чтобы видео удалили из-за "антихристианских ценностей" в кадрах.

Впоследствии стало известно, что из-за скандального клипа Жадана и Соловий уволят руководство церкви, где проходили съемки.

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