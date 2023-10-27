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У Львові звільнять керівництво Андріївської церкви через скандальний кліп Соловій та Жадана

27 жовтня 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові звільнять керівництво Андріївської церкви через скандальний кліп Соловій та Жадана
Фрагмент з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце". Фото: скриншот з Youtube-каналу
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові прийняли рішення звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ через те, що дозволили зйомки кліпу письменника Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про таке рішення задумувались ще раніше. 

Про це повідомив ієромонах УГКЦ, отець Юстин в ефірі "Говорить Великий Львів".

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"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", — сказав Юстин Бойко. 

Він додав, що про таке рішення вже задумувалися раніше, а остання ситуація стала приводом до того, що "реформа буде". 

Кліп Соловій та Жадана

Нагадаємо, 20 жовтня письменник Сергій Жадан і співачка Христина Соловій випустили спільний кліп на пісню "Серце". Зйомки відбувалися у храмі святого Андрія у Львові.

Додамо, деякі священники почали вимагати, щоб відео видалили через "антихристиянські цінності" у кадрах.

Згодом стало відомо, що через скандальний кліп Жадана та Соловій звільнять керівництво церкви, де проходили зйомки.

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