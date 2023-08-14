Во Львове уволили начальника миграционной службы

Эксначальник миграционной службы Юрий Титомир. Фото: Facebook страница Юрия Титомира

Сегодня, 14 августа начальник Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области Юрий Татомир заявил, что уходит с должности. Он был в должности 10 месяцев.

Об этом Юрий Титомир сообщил на своей Faceebook странице.

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Подробности

Известно, что чиновник уволен с должности по приказу Государственной Миграционной Службы от 11 августа. Причину увольнения в ведомстве не сообщают.

Скрин сообщения из Facebook страницы Юрия Титомира

"Согласно решению главы ГТС Украины я оставляю должность начальника Главного управления ГТС во Львовской области", — сообщил Юрий Татомир в Facebook.

Пока новый начальник или исполняющий обязанности начальник управления не назначен.

Добавим, что 39-летний Юрий Татомир по образованию юрист, занимался адвокатской деятельностью. В 2016 году Юрий Татомир назначен заместителем прокурора Львовщины. В этой должности он проработал менее года. Возглавлял миграционную службу Львовщины с сентября 2022 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове правоохранители задержали заместителя директора колледжа. Чиновника задержали во время получения взятки в размере 35 тыс. грн за передачу в аренду помещения в учебном заведении для предпринимательской деятельности.