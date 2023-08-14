У Львові звільнили начальника міграційної служби

Ексначальник міграційної служби Юрій Титомир. Фото: Facebook сторінка Юрія Титомира

Сьогодні,14 серпня начальник Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області Юрій Татомир заявив, що йде з посади. Він був на посаді 10 місяців.

Про це Юрій Титомир повідомив на своїй Faceebook сторінці.

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Відомо, що чиновник звільнений з посади за наказом голови Державної Міграційної Служби від 11 серпня. Причину звільнення у відомстві не повідомляють.

Скрін допису з Facebook сторінки Юрія Титомира

"Згідно з рішенням голови ДМС України я залишаю посаду начальника Головного управління ДМС у Львівській області", – повідомив Юрій Татомир у Facebook.

Наразі нового начальника чи виконувача обов’язків начальника управління не призначено.

Додамо, 39-річний Юрій Татомир за освітою юрист, займався адвокатською діяльністю. У 2016 році Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини. На цій посаді він пропрацював менше року. Очолював міграційну службу Львівщини з вересня 2022 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали заступника директора коледжу. Посадовця затримали під час отримання хабара у розмірі 35 тис. грн за передачу в оренду приміщення в навчальному закладі для підприємницької діяльності.