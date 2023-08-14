Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові звільнили начальника міграційної служби arrow

У Львові звільнили начальника міграційної служби

14 серпня 2023 14:54
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові звільнили начальника міграційної служби
Ексначальник міграційної служби Юрій Титомир. Фото: Facebook сторінка Юрія Титомира
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні,14 серпня начальник Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області Юрій Татомир заявив, що йде з посади. Він був на посаді 10 місяців.

Про це Юрій Титомир повідомив на своїй Faceebook сторінці.

Читайте також:

Деталі

Відомо, що чиновник звільнений з посади за наказом голови Державної Міграційної Служби від 11 серпня. Причину звільнення у відомстві не повідомляють. 

Скрін допису з Facebook сторінки Титомира
Скрін допису з Facebook сторінки Юрія Титомира

"Згідно з рішенням голови ДМС України я залишаю посаду начальника Головного управління ДМС у Львівській області", – повідомив Юрій Татомир у Facebook.

Наразі нового начальника чи виконувача обов’язків начальника управління не призначено.

Додамо, 39-річний Юрій Татомир за освітою юрист, займався адвокатською діяльністю. У 2016 році Юрія Татомира призначили  заступником прокурора Львівщини. На цій посаді він пропрацював менше року. Очолював міграційну службу Львівщини з вересня 2022 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці затримали заступника директора коледжу. Посадовця затримали під час отримання хабара у розмірі 35 тис. грн за передачу в оренду приміщення в навчальному закладі для підприємницької діяльності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз