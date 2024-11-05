Долгожители Львова - Татьяна Филиппова и Екатерина Рудык получили поздравления от Садового

У Садового поздравили двух долгожительниц — как и чем порадовали
Во Львове от имени громады поздравили двух долгожительниц с Днем рождения. Татьяне Филипповой исполнилось 103 года, а Екатерина Рудык отпраздновала 100-летний юбилей.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Чем поздравили
В горсовете отметили, что по традиции всех львовян, которым исполнилось 100 и более лет, от имени громады поздравляют представители городских властей.
"Представители управления социальной защиты Львовского городского совета посетили юбилярш и поздравили их от громады города, а также вручили помощь в размере 10 тысяч гривен", — говорится в сообщении.
Кроме того, тем долгожителям, которые отмечают 100 лет, в День рождения также вручают памятную монету и поздравительное письмо от городского головы.
Всего в этом году свои праздники уже отпраздновали 36 долгожителей Львовской громады: семеро мужчин и 29 женщин», — добавили в горсовете.
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