Долгожители Львова - Татьяна Филиппова и Екатерина Рудык получили поздравления от Садового

Долгожительница. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове от имени громады поздравили двух долгожительниц с Днем рождения. Татьяне Филипповой исполнилось 103 года, а Екатерина Рудык отпраздновала 100-летний юбилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Чем поздравили

В горсовете отметили, что по традиции всех львовян, которым исполнилось 100 и более лет, от имени громады поздравляют представители городских властей.

"Представители управления социальной защиты Львовского городского совета посетили юбилярш и поздравили их от громады города, а также вручили помощь в размере 10 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, тем долгожителям, которые отмечают 100 лет, в День рождения также вручают памятную монету и поздравительное письмо от городского головы.

Всего в этом году свои праздники уже отпраздновали 36 долгожителей Львовской громады: семеро мужчин и 29 женщин», — добавили в горсовете.

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