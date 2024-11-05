Довгожителі Львова — Тетяна Філіппова та Катерина Рудик отримали вітання від Садового

Довгожителька. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові від імені громади привітали двох довгожительок з Днем народження. Тетяні Філіпповій виповнилось 103 роки, а Катерина Рудик відсвяткувала 100-літній ювілей.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Чим привітали

У міськраді зазначили, що за традицією, усіх львів’ян, яким виповнилось 100 і більше років, від імені громади вітають представники міської влади.

"Представники управління соціального захисту Львівської міської ради відвідали ювілярок та привітали їх від громади міста, а також вручили допомогу в розмірі 10 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, тим довгожителям, які відзначають 100 років, на День народження також вручають пам’ятну монету та вітальний лист від міського голови.

Загалом цього року свої уродини уже відсвяткували 36 довгожителів Львівської громади: семеро чоловіків та 29 жінок", — додали у міськраді.

Раніше Новини.LIVE поспілкувалися зі столітньою ювіляркою Євгенією Тесленко зі Львова та дізналися, у чому секрет її довголіття.

А італійські науковці розповіли, яку групу крові мають найбільше довгожителів.