Львовские ВВК перегружены из-за ажиотажа перед конечным сроком

Проверка зрения у военнообязанного. Фото архивное: УНИАН

Из-за значительного увеличения количества военнообязанных, которые проходят повторный осмотр в военно-врачебных комиссиях, ВВК во Львове вынуждены работать в три смены. К процессу привлечены все резервные кадры, чтобы максимально охватить тех, кто зарегистрировался в электронной очереди.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

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В Львове ВВК работают в три смены

Как объяснили в управлении здравоохранения Львовского городского совета, причина такого ажиотажа — отсрочка прохождения ВВК до крайнего срока. Государство определило, что все лица со статусом "ограниченно годный" должны пройти повторный осмотр до 5 февраля, однако большинство из них обратились только в последние недели перед дедлайном.

По данным чиновников, количество заявителей резко возросло. Например, в Сиховском ВВК с 4 мая до 1 января прошли осмотр 182 военнообязанных, а только за первые 20 дней января — еще 150 человек. Всего во Львове на повторное прохождение ВВК в электронной очереди сейчас находятся около 700 военнообязанных.

Несмотря на нагрузку, во Львове уверяют, что это не повлияет на осмотр тех, кто желает подписать контракт с ВСУ — мобилизационные мероприятия являются приоритетными, и все процессы продолжаются в обычном режиме.

"Ажиотаж, спровоцированный переудостоверением ограниченно годных военнообязанных лиц, не влияет на осмотры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Мобилизационную работу мы обеспечиваем в первую очередь. Задействованы основные и резервные составы наших ВВК. Работаем в полную силу", — заявила руководитель управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко.

Сейчас в городе функционируют четыре районные ВВК при территориальных центрах комплектования: Галицко-Франковская ВВК, Лычаковско-Железнодорожная ВВК, Сиховская ВВК и Шевченковская ВВК, которые работают на базе городских медицинских учреждений.

Напомним, во Львовской области наказали нескольких мэров городов за невыполнение мобилизационных планов. Так штраф получил мэр Дрогобыча Тарас Кучма, а также мэр Борислава Игорь Яворский.