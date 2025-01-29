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У Садового заявили про зміни в роботі ВЛК у Львові

29 січня 2025 14:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
Львівські ВЛК перевантажені через ажіотаж перед кінцевим терміном
Перевірка зору у військовозобов'язаного. Фото архівне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Через значне збільшення кількості військовозобов’язаних, які проходять повторний огляд у військово-лікарських комісіях, ВЛК у Львові змушені працювати у три зміни. До процесу залучено всі резервні кадри, щоб максимально охопити тих, хто зареєструвався в електронній черзі.

Про це повідомили у Львівській міській раді

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Як пояснили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, причина такого ажіотажу — відтермінування проходження ВЛК до крайнього терміну. Держава визначила, що всі особи зі статусом "обмежено придатний" мають пройти повторний огляд до 5 лютого, однак більшість із них звернулися лише в останні тижні перед дедлайном.

За даними чиновників, кількість заявників різко зросла. Наприклад, у Сихівському ВЛК з 4 травня до 1 січня пройшли огляд 182 військовозобов’язані, а лише за перші 20 днів січня — ще 150 осіб. Загалом у Львові на повторне проходження ВЛК в електронній черзі наразі перебувають близько 700 військовозобов’язаних.

Попри навантаження, у Львові запевняють, що це не вплине на огляд тих, хто бажає підписати контракт із ЗСУ — мобілізаційні заходи є пріоритетними, і всі процеси тривають у звичному режимі.

"Ажіотаж, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними Силами України. Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Задіяні основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу", — заявила начальниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Зараз у місті функціонують чотири районні ВЛК при територіальних центрах комплектування: Галицько-Франківська ВЛК, Личаківсько-Залізнична ВЛК, Сихівська ВЛК і Шевченківська ВЛК, які працюють на базі міських медичних закладів.

Нагадаємо, у Львівській області покарали кількох мерів міст за невиконання мобілізаційних планів. Так штраф отримав мер  Дрогобича Тарас Кучма, а також мер Борислава Ігор Яворський. 

Львів Андрій Садовий мобілізація ВЛК військовозобов'язані

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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