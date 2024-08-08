Во Львовской области суд наказал стоматолога, который толкнул недовольную клиентку

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua

В Трускавце Львовской области стоматолог во время конфликта толкнул пациентку, которая была недовольна результатами лечения и хотела вернуть деньги. Женщина упала на лестницу и получила перелом ноги. Трускавецкий городской суд признал виновным стоматолога в нанесении телесных повреждений средней тяжести и назначил ему 240 часов общественных работ.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, недовольная пациентка пришла к стоматологу утром 1 февраля 2024 года. Женщина начала снимать словесный конфликт на телефон. Стоматолог хотел прекратить видеофиксацию и толкнул клиентку. Женщина не удержала равновесие, упала и получила два закрытых перелома ноги.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что конфликт возник из-за того, что потерпевшая обвинила его в некачественном лечении и требовала вернуть деньги.

"Обвиняемый осмотрел пациентку и понял, что она просто требует у него деньги. Пациентка не хотела выходить из кабинета, угрожала, поэтому он вынес ее вещи и выставил за дверь. После этого она начала снимать его и его собственный двор на телефон. Он попросил этого не делать, однако потерпевшая продолжала видеосъемку без его согласия. С намерением прекратить съемку он схватил телефон, который был в руках у потерпевшей. Во время этого потерпевшая упала на лестницу", — говорится в приговоре суда.

Обвиняемый сказал, что когда женщина упала, то он не понял, что у нее перелом ноги. Поэтому он оставил ее и пошел к своему отцу, которому стало плохо.

Что решил суд

Судья признал стоматолога виновным в причинении телесных повреждений средней тяжести (ст. 128 УК) и назначил ему 240 часов общественных работ. Приговор можно оспорить в апелляции.