Военный Максим Штурмак рассказал о пережитом в российском плену

Возвращение военнопленных в Украину. Иллюстративное фото: facebook.com/koordshtab

Украинский военнопленный Максим Штурмак поделился своей историей пребывания в российских лагерях, где пробыл девять месяцев. Он рассказал о тяжелых условиях жизни, жестоком обращении и борьбе за выживание во время своего пребывания в плену.

Об этом сообщил военнопленный Максим Штурмак в интервью BILD.

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О подробностях своего пребывания в плену рассказал 22-летний Максим Штурмак родом из Львовской области.

Военнопленный Максим Штурмак. Фото:BILD

До войны парень работал электриком на железной дороге, а в 2021 году присоединился в ряды Национальной гвардии Украины. Весной 2022 года он участвовал в обороне Мариуполя, где 17 мая попал в плен, в котором провел девять месяцев. Сначала его удерживали в лагере в Еленовке, а затем в колонии в городе Камышин.

"На пути в Еленовку военнопленным не давали воды несколько часов. Многие хотели в туалет, но им не разрешали. Нам приходилось справлять нужду прямо в автобусе. По прибытии нас отвели в бараки, где снова провели обыски. Нас посадили в отдельные бараки почти голых", — рассказал Штурмак.

Он отметил, что в его бараке было около 600 человек, на каждые пять только два матраса.

"Я пробыл там до октября. Условия были ужасными — не было еды, воды и отопления. Нас было более 60 пленных. Хотя мы и так были ослаблены, нам приходилось шить военную одежду и выполнять другую физическую работу. Я жаждал смерти, но боялся за свою мать", — сказал военнопленный.

По словам Максима, с ними также были осужденные за другие преступления. Некоторые из них готовили еду для пленных.

"За еду шла жестокая борьба. Когда меня уволили, я весил всего 50 кг", — поделился парень.

В феврале 2023 года он вернулся в Украину в рамках обмена военнопленными. Хотя Штурмак снова вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, он признался, что пока не готов морально возвращаться на передовую.

"Но я твердо верю в победу Украины", — отметил он.