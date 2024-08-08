Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах arrow

Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

8 серпня 2024 17:17
Валерія Барановська - редактор
Військовий Максим Штурмак розповів про пережите у російському полоні
Повернення військовополонених в Україну. Ілюстративне фото: facebook.com/koordshtab
Валерія Барановська - редактор

Український військовополонений Максим Штурмак поділився своєю історією перебування в російських таборах, де він пробув дев'ять місяців. Він розповів про важкі умови життя, жорстоке поводження та боротьбу за виживання під час свого перебування в полоні.

Про це повідомив військовополонений Максим Штурмак у інтерв'ю для BILD.

Читайте також:

Умови в російських таборах для військовополонених

Про подробиці свого перебування в російському полоні розповів 22-річний Максим Штурмак родом із Львівської області.

Максим Штурмак
Військовополонений Максим Штурмак. Фото:BILD

До війни хлопець працював електриком на залізниці, а у 2021 році приєднався до лав Національної гвардії України. Навесні 2022 року він брав участь в обороні Маріуполя, де 17 травня потрапив у полон у якому провів дев'ять місяців. Спочатку його утримували у таборі в Оленівці, а згодом у колонії в місті Камишин.

"На шляху до Оленівки військовополоненим не давали води кілька годин. Багато хто хотів до туалету, але їм не дозволяли. Нам доводилося справляти потребу прямо в автобусі. Після прибуття нас відвели до бараків, де знову провели обшуки. Нас посадили в окремі бараки майже голих", — розповів Штурмак.

Він зазначив, що у його бараці було близько 600 чоловік, на кожних п'ятьох  лише два матраци.

"Я пробув там до жовтня. Умови були жахливими — не було їжі, води та опалення. Нас було понад 60 полонених. Хоча ми й так були ослаблені, нам доводилося шити військовий одяг і виконувати іншу фізичну роботу. Я жадав смерті, але боявся за свою матір", — сказав військовополонений.

За словами Максима, з ними також були засуджені за інші злочини. Деякі з них готували їжу для полонених.

"За їжу йшла жорстока боротьба. Коли мене звільнили, я важив лише 50 кг", — поділився хлопець.

У лютому 2023 року він повернувся до України в рамках обміну військовополоненими. Хоча Штурмак знову вступив до лав Збройних Сил України, він зізнався, що поки не готовий морально повертатися на передову.

"Але я твердо вірю у перемогу України", — зазначив він.

Також важливі новини дня по темі:

Львівська область полонені війна в Україні війна військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

17:17 Український військовополонений повідомив про жахливі умови в російських таборах

17:17 Розвідка НАТО над Чорним морем продовжується

17:13 Вперше за 30 років Росія та Китай повернулися до бартерної торгівлі

17:07 Якими законами регулюються нарахування та виплати військовим

17:04 У Херсоні пролунали вибухи

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:39 Побив кондуктора та пасажирку — в Одесі затримали учасника скандалу у тролейбусі

16:34 Виїзд за кордон неповнолітніх хлопців — чи треба приписне із ТЦК

16:31 Росіянку Ісінбаєву виключили зі списку членів МОК — деталі

16:05 Екстрені відключення світла на Одещині — коли почнуть застосовуватися сьогодні

16:04 Біженцям у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського