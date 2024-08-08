Військовий Максим Штурмак розповів про пережите у російському полоні

Повернення військовополонених в Україну. Ілюстративне фото: facebook.com/koordshtab

Український військовополонений Максим Штурмак поділився своєю історією перебування в російських таборах, де він пробув дев'ять місяців. Він розповів про важкі умови життя, жорстоке поводження та боротьбу за виживання під час свого перебування в полоні.

Про це повідомив військовополонений Максим Штурмак у інтерв'ю для BILD.

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Про подробиці свого перебування в російському полоні розповів 22-річний Максим Штурмак родом із Львівської області.

Військовополонений Максим Штурмак. Фото:BILD

До війни хлопець працював електриком на залізниці, а у 2021 році приєднався до лав Національної гвардії України. Навесні 2022 року він брав участь в обороні Маріуполя, де 17 травня потрапив у полон у якому провів дев'ять місяців. Спочатку його утримували у таборі в Оленівці, а згодом у колонії в місті Камишин.

"На шляху до Оленівки військовополоненим не давали води кілька годин. Багато хто хотів до туалету, але їм не дозволяли. Нам доводилося справляти потребу прямо в автобусі. Після прибуття нас відвели до бараків, де знову провели обшуки. Нас посадили в окремі бараки майже голих", — розповів Штурмак.

Він зазначив, що у його бараці було близько 600 чоловік, на кожних п'ятьох лише два матраци.

"Я пробув там до жовтня. Умови були жахливими — не було їжі, води та опалення. Нас було понад 60 полонених. Хоча ми й так були ослаблені, нам доводилося шити військовий одяг і виконувати іншу фізичну роботу. Я жадав смерті, але боявся за свою матір", — сказав військовополонений.

За словами Максима, з ними також були засуджені за інші злочини. Деякі з них готували їжу для полонених.

"За їжу йшла жорстока боротьба. Коли мене звільнили, я важив лише 50 кг", — поділився хлопець.

У лютому 2023 року він повернувся до України в рамках обміну військовополоненими. Хоча Штурмак знову вступив до лав Збройних Сил України, він зізнався, що поки не готовий морально повертатися на передову.

"Але я твердо вірю у перемогу України", — зазначив він.