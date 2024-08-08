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У Трускавці стоматолог штовхнув незадоволену клієнтку — що вирішив суд

8 серпня 2024 21:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині суд покарав стоматолога, який штовхнув незадоволену клієнтку
Судове засідання. Ілюстратвине фото: ml.od.court.gov.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Трускавці Львівської області стоматолог під час конфлікту штовхнув пацієнтку, яка була незадоволена результатами лікування й хотіла повернути гроші. Жінка впала на сходи та отримала перелом ноги. Трускавецький міський суд визнав винним стоматолога у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості й призначив йому 240 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, незадоволена пацієнтка прийшла до стоматолога вранці 1 лютого 2024 року. Жінка почала фільмувати словесний конфлікт на телефон. Стоматолог хотів припинити відеофіксацію й штовхнув клієнтку. Жінка не втримала рівновагу, впала й отримала два закриті переломи ноги.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що конфлікт виник через те, що потерпіла звинуватила його в неякісному лікуванні й вимагала повернути гроші.

"Обвинувачений оглянув пацієнтку і зрозумів, що вона просто вимагає у нього гроші. Пацієнтка не хотіла виходити з кабінету, погрожувала, тому він виніс її речі й виставив за двері. Після цього вона почала знімати його та його власне подвір'я на телефон. Він попросив цього не робити, однак потерпіла продовжувала відеозйомку без його згоди. З наміром припинити зйомку він схопив телефон, який був у руках у потерпілої. Під час цього потерпіла впала на сходи", — йдеться у вироку суду.

Обвинувачений сказав, що коли жінка впала, то він не зрозумів, що та має перелом ноги. Тому він залишив її й пішов до свого батька, якому стало погано.

Що вирішив суд

Суддя визнав стоматолога винним у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст. 128 ККУ) й призначив йому 240 годин громадських робіт. Вирок можна оскаржити в апеляції.

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