В Трускавце три человека отравились угарным газом

Бригада скорой помощи. Фото: Укринформ

В курортном Трускавце во Львовской области в жилом доме три человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших — дети.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отравление угарным газом в Трускавце

Отмечается, что в Трускавце в квартире одного из жилых домов отравились угарным газом три человека, среди которых двое — дети.

Это произошло из-за неисправности системы вентиляции газового котла. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Скриншот поста ГСЧС

Как не допустить отравления угарным газом

Проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции

Всегда открывайте заслонку в печке и камине

Не используйте газовую плиту для обогрева помещения

Всегда проветривайте комнаты

Устанавливайте генераторы только на улице

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра

Купите только сертифицированные приборы

Рекомендации ГСЧС

Напомним, что 27 ноября во Львове целая семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в собственной квартире. Это произошло в многоэтажке на улице Сахарова около 21:00.

Кроме того, в сентябре в Одессе произошло массовое отравление курсантов. А в ноябре полиция начала уголовное производство.