В Трускавце три человека отравились угарным газом
В курортном Трускавце во Львовской области в жилом доме три человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших — дети.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Отравление угарным газом в Трускавце
Отмечается, что в Трускавце в квартире одного из жилых домов отравились угарным газом три человека, среди которых двое — дети.
Это произошло из-за неисправности системы вентиляции газового котла. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.
Как не допустить отравления угарным газом
- Проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции
- Всегда открывайте заслонку в печке и камине
- Не используйте газовую плиту для обогрева помещения
- Всегда проветривайте комнаты
- Устанавливайте генераторы только на улице
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра
- Купите только сертифицированные приборы
Напомним, что 27 ноября во Львове целая семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в собственной квартире. Это произошло в многоэтажке на улице Сахарова около 21:00.
Кроме того, в сентябре в Одессе произошло массовое отравление курсантов. А в ноябре полиция начала уголовное производство.
Читайте Новини.LIVE!