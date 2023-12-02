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В Трускавце три человека отравились угарным газом

2 декабря 2023 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Трускавце три человека отравились угарным газом
Бригада скорой помощи. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В курортном Трускавце во Львовской области в жилом доме три человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших — дети.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отравление угарным газом в Трускавце

Отмечается, что в Трускавце в квартире одного из жилых домов отравились угарным газом три человека, среди которых двое — дети.

Это произошло из-за неисправности системы вентиляции газового котла. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Скриншот поста ГСЧС

Как не допустить отравления угарным газом

  • Проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции
  • Всегда открывайте заслонку в печке и камине
  • Не используйте газовую плиту для обогрева помещения
  • Всегда проветривайте комнаты
  • Устанавливайте генераторы только на улице
  • Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра
  • Купите только сертифицированные приборы
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Рекомендации ГСЧС

Напомним, что 27 ноября во Львове целая семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в собственной квартире. Это произошло в многоэтажке на улице Сахарова около 21:00.

Кроме того, в сентябре в Одессе произошло массовое отравление курсантов. А в ноябре полиция начала уголовное производство.

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