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У Трускавці троє людей отруїлися чадним газом

2 грудня 2023 23:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Трускавці троє людей отруїлися чадним газом
Бригада швидкої допомоги. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У курортному Трускавці на Львівщині у житловому будинку троє людей отруїлися чадним газом. Двоє з постраждалих — діти.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Отруєння чадним газом у Трускавці

Зазначається, що у Трускавці у квартирі одного з житлових будинків отруїлися чадним газом три людини, серед яких двоє — діти.

Це сталося через несправність системи вентиляції газового котла. Постраждалих у важкому стані ушпиталили.

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Скриншот допису ДСНС

Як не допустити отруєння чадним газом

  • Перевіряйте справність газових приладів та вентиляції
  • Завжди відчиняйте заслінку в пічці та комині
  • Не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення 
  • Завжди провітрюйте кімнати
  • Встановлюйте генератори лише на вулиці
  • Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду
  • Купуйте лише сертифіковані прилади
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Рекомендації ДСНС

Нагадаємо, що 27 листопада у Львові ціла сім'я з маленькими дітьми отруїлась чадним газом у власній квартирі. Це сталося в багатоповерхівці на вулиці Сахарова близько 21:00. 

Крім того, у вересні в Одесі сталося масове отруєння курсантів. А в листопаді поліція розпочала кримінальне провадження. 

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