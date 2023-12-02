У Трускавці троє людей отруїлися чадним газом
У курортному Трускавці на Львівщині у житловому будинку троє людей отруїлися чадним газом. Двоє з постраждалих — діти.
Про це повідомляє ДСНС України.
Отруєння чадним газом у Трускавці
Зазначається, що у Трускавці у квартирі одного з житлових будинків отруїлися чадним газом три людини, серед яких двоє — діти.
Це сталося через несправність системи вентиляції газового котла. Постраждалих у важкому стані ушпиталили.
Як не допустити отруєння чадним газом
- Перевіряйте справність газових приладів та вентиляції
- Завжди відчиняйте заслінку в пічці та комині
- Не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення
- Завжди провітрюйте кімнати
- Встановлюйте генератори лише на вулиці
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду
- Купуйте лише сертифіковані прилади
Нагадаємо, що 27 листопада у Львові ціла сім'я з маленькими дітьми отруїлась чадним газом у власній квартирі. Це сталося в багатоповерхівці на вулиці Сахарова близько 21:00.
Крім того, у вересні в Одесі сталося масове отруєння курсантів. А в листопаді поліція розпочала кримінальне провадження.
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