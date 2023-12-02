У Трускавці троє людей отруїлися чадним газом

Бригада швидкої допомоги. Фото: Укрінформ

У курортному Трускавці на Львівщині у житловому будинку троє людей отруїлися чадним газом. Двоє з постраждалих — діти.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Отруєння чадним газом у Трускавці

Зазначається, що у Трускавці у квартирі одного з житлових будинків отруїлися чадним газом три людини, серед яких двоє — діти.

Це сталося через несправність системи вентиляції газового котла. Постраждалих у важкому стані ушпиталили.

Скриншот допису ДСНС

Як не допустити отруєння чадним газом

Перевіряйте справність газових приладів та вентиляції

Завжди відчиняйте заслінку в пічці та комині

Не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення

Завжди провітрюйте кімнати

Встановлюйте генератори лише на вулиці

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду

Купуйте лише сертифіковані прилади

Рекомендації ДСНС

Нагадаємо, що 27 листопада у Львові ціла сім'я з маленькими дітьми отруїлась чадним газом у власній квартирі. Це сталося в багатоповерхівці на вулиці Сахарова близько 21:00.

Крім того, у вересні в Одесі сталося масове отруєння курсантів. А в листопаді поліція розпочала кримінальне провадження.