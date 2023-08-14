В центре Львова обрушился балкон: погиб мужчина

Дом в котором обрушился балкон. Фото: ЛГС

Накануне, 13 августа, в 23:00 во Львове по ул. Под Дубом, 2 вместе с мужчиной обрушился балкон. На момент прибытия кареты скорой помощи мужчина еще был жив, но в 4:00 утра сегодня сообщили, что мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

Читайте также:

Подробности

Как отмечают в мэрии, балкон находился на четвертом этаже. 43-летний мужчина, находившийся на балконе, был владельцем квартиры.

Его увезли в больницу св. Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова, где медики боролись за его жизнь.

"Мужчина, который вчера вечером упал с балконом, госпитализировали в состоянии тяжелейшей комы, то есть без сознания. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сердце еще некоторое время работало, врачи делали все возможное, чтобы спасти мужчину. Однако в 04:00 утра он умер", — сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Последствия обрушения балкона во Львове. Фото: ЛГС

Фасад этого дома ремонтировали до открытия торгового центра "Форум" менее десяти лет назад. Специалисты обследуют участок и выясняют другие детали инцидента.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове в конце июля в доме по ул. Родниковой, 43 обвалился балкон. Как отметили в мэрии, никто из людей не пострадал.