У центрі Львова обвалився балкон: загинув чоловік

Будинок у якому обвалився балкон. Фото: ЛМР

Напередодні, 13 серпня, о 23:00 у Львові на вул. Під Дубом, 2 разом із чоловіком обвалився балкон. На момент прибуття карети швидкої допомоги чоловік ще був живий, але о 4:00 ранку сьогодні повідомили, що чоловік отримав травми несумісні з життям. Чоловік помер у лікарні.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Як зазначають у мерії, балкон був розташованим на четвертому поверсі. 43-літній чоловік, котрий перебував на балконі був власником квартири.

Його відвезли в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики боролись за його життя

"Чоловік, який учора ввечері впав з балконом, госпіталізували у стані найважчої коми, тобто без свідомості. Він отримав травми, несумісні з життям. Серце ще деякий час працювало, лікарі робили все можливе, аби врятувати чоловіка. Однак о 04:00 ранку він помер", — повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Наслідки обвалу балкону у Львові. Фото: ЛМР

Фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують інші деталі інциденту.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові наприкінці липня в будинку на вул. Джерельній, 43 обвалився балкон. Як зазначили в мерії, ніхто з людей не постраждав.