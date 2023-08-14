У центрі Львова обвалився балкон: загинув чоловік
Напередодні, 13 серпня, о 23:00 у Львові на вул. Під Дубом, 2 разом із чоловіком обвалився балкон. На момент прибуття карети швидкої допомоги чоловік ще був живий, але о 4:00 ранку сьогодні повідомили, що чоловік отримав травми несумісні з життям. Чоловік помер у лікарні.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.
Подробиці
Як зазначають у мерії, балкон був розташованим на четвертому поверсі. 43-літній чоловік, котрий перебував на балконі був власником квартири.
Його відвезли в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики боролись за його життя
"Чоловік, який учора ввечері впав з балконом, госпіталізували у стані найважчої коми, тобто без свідомості. Він отримав травми, несумісні з життям. Серце ще деякий час працювало, лікарі робили все можливе, аби врятувати чоловіка. Однак о 04:00 ранку він помер", — повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.
Фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру "Форум" менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують інші деталі інциденту.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові наприкінці липня в будинку на вул. Джерельній, 43 обвалився балкон. Як зазначили в мерії, ніхто з людей не постраждав.