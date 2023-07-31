Цієї ночі у центрі Львова обвалився балкон: деталі

Будинок з якого обвалився балкон. Фото: Львівська міська рада

Сьогодні вночі, 31 липня близько 02:45 в будинку на вул. Джерельній, 43 обвалився балкон. Як зазначили в мерії ніхто з людей не постраждав.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також:

Подробиці

"Будинок є у співвласності мешканців, обслуговує будинок ЛКП Варшавське — 407. Сама квартира — багато років як приватизована, тож є власністю конкретних господарів", — йдеться у повідомленні.

До слова, вночі ділянку, де трапився обвал обгородили та розпочали забирали елементи балкону. Після чого фахівці обстежать увесь будинок.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати житловий будинок. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За ці дії йому грозить позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Також, ми писали, що Львівщина розпочала відновлювати села Таврійське, Нова Зоря та Біла Криниця Херсонської області у межах національного проекту "Пліч-о-пліч". Загалом, Львівська область планує відновити 300 об'єктів на Херсонщині.