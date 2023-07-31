Этой ночью в центре Львова обвалился балкон: детали

Дом с которого обрушился балкон. Фото: Львовский городской совет

Сегодня ночью, 31 июля около 02:45 в доме по ул. Родниковой, 43 обвалился балкон. Как отметили в мэрии, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

Читайте также:

Подробности

"Дом есть в сособственности жителей, обслуживает дом ЛКП Варшавское — 407. Сама квартира — много лет как приватизирована, поэтому является собственностью конкретных хозяев", — говорится в сообщении.

К слову, ночью участок, где произошел обвал, огородили и начали забирать элементы балкона. После чего специалисты обследуют весь дом.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом. По этому факту следователи открыли уголовное дело по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За эти действия ему грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Также, мы писали, что Львовщина начала восстанавливать села Таврическое, Новая Заря и Белая Криница Херсонской области в рамках национального проекта "Пліч о Пліч". Львовская область планирует восстановить 300 объектов в Херсонской области.