Одинадцять сімей із зруйнованих будинків у Львові провели ніч у модульному містечку

Мешканці зруйнованих будинків. Фото: Новини.LIVE

У Львові постраждалі мешканці після вчорашнього ракетного удару місто розселило в модульні будинки і готелі. Зокрема, 29 осіб, а це 11 сімей, поселились у модульному містечку у Стрийському парку та у містечку на Сихові, троє мешканців переночували у готелі.

Про це інформує пресслужба Львіської міської ради.

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Для цього у місті оперативно розконсервували модульне мустечко у Стрийському парку, так як це містечко понад пів року було зачинене.

"Вчора усім мешканцям було запропоновано кілька варіантів для тимчасового проживання. Кожен обрав ту локацію, яка йому більше підходила. Сьогодні ми також працюємо над варіантами для подальшого проживання мешканців. З кожним працюватимемо індивідуально, аби всі, хто залишився без даху над головою, отримали його і могли пережити цей складний час," — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, у Львові через російський ракетний обстріл зросла кількість загиблих. Наразі відомо про 9 людей, які загинули від рук окупантів, ще 42 особи отримали поранення, серед них три дитини.

Також, у Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні.

Окрім того, ми писали, шо голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

Додамо,Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.