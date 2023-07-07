Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Одинадцять сімей із зруйнованих будинків у Львові провели ніч у модульному містечку arrow

Одинадцять сімей із зруйнованих будинків у Львові провели ніч у модульному містечку

7 липня 2023 13:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Одинадцять сімей із зруйнованих будинків у Львові провели ніч у модульному містечку
Мешканці зруйнованих будинків. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові постраждалі мешканці після вчорашнього ракетного удару  місто розселило в модульні будинки і готелі. Зокрема, 29 осіб, а це 11 сімей, поселились у модульному містечку у Стрийському парку та у містечку на Сихові, троє мешканців переночували у готелі.

Про це інформує пресслужба Львіської міської ради.

Читайте також:

"Кожен хто залишився без даху над гловою отримає житло"

Для цього у місті оперативно розконсервували модульне мустечко у Стрийському парку, так як це містечко понад пів року було зачинене.

"Вчора усім мешканцям було запропоновано кілька варіантів для тимчасового проживання. Кожен обрав ту локацію, яка йому більше підходила. Сьогодні ми також працюємо над варіантами для  подальшого проживання мешканців. З кожним працюватимемо індивідуально, аби всі, хто залишився без даху над головою, отримали його і могли пережити цей складний час,"  — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові через російський ракетний обстріл зросла кількість загиблих. Наразі відомо про 9 людей, які загинули від рук окупантів, ще 42 особи отримали поранення, серед них три дитини.

Також, у Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні. 

Окрім того, ми писали, шо голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

Додамо,Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз