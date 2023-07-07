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У Львові через ракетний удар РФ зросла кількість загиблих

7 липня 2023 07:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові через ракетний удар РФ зросла кількість загиблих
Пошуково-рятувальна операція у Львові. Фото: МВС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові через російський ракетний обстріл зросла кількість загиблих. Наразі відомо про 9 людей, які загинули від рук окупантів, ще 42 особи отримали поранення, серед них три дитини.

Про це повідомляє МВС України.

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Наразі рятувально-пошукова операція продовжується.

Ситуація у Львові

Раніше перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що роботи з розбирання завалів на місці зруйнованого будинку наразі продовжуються. Під завалами можуть і досі перебувати люди. 

"Є і інформація і надія, що люди живі під завалами. Поки не будуть розібрані 100% завалів, роботи припинятися не будуть, будуть тривати в режимі 24/7", — запевнив Андрій Годик. 

Нагадаємо, 6 липня близько 22:00 рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої жінки. Тоді рятувальники розібрали 70% руйнувань.

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