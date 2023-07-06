Ракетна атака по Львову: стало відомо, коли завершиться розбір завалів

Розбір завалів у Львові. Фото: Сергій Крук

У Львові до кінця сьогоднішнього дня на місці влучання російської ракети всі завали будуть розібрані. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Пошуки тривають

"На даний момент ще одна сім'я не виходить на зв'язок, тому сподіваємося, що ми їх знайдемо живими", — зазначив він.

За його словами, наразі шпиталізовано 13 людей, вони перебувають у стані середньої важкості.

Наслідки ракетної атаки

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

Нагадаємо, на місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі.