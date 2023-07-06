Ракетная атака по Львову: стало известно, когда завершится разбор завалов

Разбор завалов во Львове. Фото: Сергей Крук

Во Львове до конца сегодняшнего дня на месте попадания российской ракеты все завалы будут разобраны. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Поиски продолжаются

"На данный момент еще одна семья не выходит на связь, поэтому надеемся, что мы их найдем в живых", — отметил он.

По его словам, в настоящее время госпитализированы 13 человек, они находятся в состоянии средней тяжести.

Последствия ракетной атаки

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.

Напомним, на месте поражения жилого дома российской ракетой во Львове продолжается спасательная операция. В двух квартирах, предположительно, остаются заблокированными местные жители.