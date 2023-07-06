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З-під завалів у Львові дістали тіло ще однієї людини

6 липня 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів у Львові дістали тіло ще однієї людини
Рятувальники працюють на місці обстрілу у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові вже 17 годин поспіль триває операція з пошуку людей під завалами. На місці працюють 160 рятувальників. Під завалами можуть перебувати ще приблизно п'ять осіб. Близько 22:00 рятувальники дістали ще одне тіло загиблої жінки.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"П'ятеро людей дістали з-під завалів і зараз ще шукають п'ятеро людей. Дуже складно, але так рятувальники будуть працювати цілу ніч", — розповів Садовий.

Він повідомив, що відновлювати зруйновані будівлі будуть за кошти міста. 

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої", — повідомив Козицький.

За його словами, рятувальники розібрали вже 70% руйнувань.

Пост
Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.     

Додамо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак  показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові.   

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