З-під завалів у Львові дістали тіло ще однієї людини

Рятувальники працюють на місці обстрілу у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові вже 17 годин поспіль триває операція з пошуку людей під завалами. На місці працюють 160 рятувальників. Під завалами можуть перебувати ще приблизно п'ять осіб. Близько 22:00 рятувальники дістали ще одне тіло загиблої жінки.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"П'ятеро людей дістали з-під завалів і зараз ще шукають п'ятеро людей. Дуже складно, але так рятувальники будуть працювати цілу ніч", — розповів Садовий.

Він повідомив, що відновлювати зруйновані будівлі будуть за кошти міста.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої", — повідомив Козицький.

За його словами, рятувальники розібрали вже 70% руйнувань.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Додамо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові.