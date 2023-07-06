Из-под завалов во Львове достали тело еще одного человека
Во Львове уже 17 часов подряд идет операция по поиску людей под завалами. На месте работают 160 спасателей. Под завалами могут находиться еще около пяти человек. Около 22:00 спасатели достали тело еще одной погибшей женщины.
Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Поисково-спасательная операция во Львове
"Пять человек достали из-под завалов и сейчас еще ищут пять человек. Очень сложно, но так спасатели будут работать всю ночь", — рассказал Садовый.
Он сообщил, что восстанавливать разрушенные здания будут за средства города.
"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей", — сообщил Козицкий.
По его словам, спасатели разобрали уже 70% разрушений.
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.
Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.
Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове