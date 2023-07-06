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Из-под завалов во Львове достали тело еще одного человека

6 июля 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-под завалов во Львове достали тело еще одного человека
Спасатели работают на месте обстрела во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове уже 17 часов подряд идет операция по поиску людей под завалами. На месте работают 160 спасателей. Под завалами могут находиться еще около пяти человек. Около 22:00 спасатели достали тело еще одной погибшей женщины.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Пять человек достали из-под завалов и сейчас еще ищут пять человек. Очень сложно, но так спасатели будут работать всю ночь", — рассказал Садовый.

Он сообщил, что восстанавливать разрушенные здания будут за средства города.

"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей", — сообщил Козицкий.

По его словам, спасатели разобрали уже 70% разрушений.

Пост
Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.      

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак   показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове   

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