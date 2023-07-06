Удар по Львову: стало відомо, скільки років було загиблим
Внаслідок нічної ракетної атаки по Львову у ніч проти 6 липня загинуло щонайменше чотири людини. Наймолодшій жінці було всього 32 роки, найстаршій — 63 роки.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Загиблі внаслідок ракетного удару по Львову
Станом на зараз відомо про щонайменше четверо загиблих. За словами Козицького, від російської ракети у Львові загинули:
- Анастасія, 32 роки;
- Мирослава, 60 років, мама Анастасії;
- Михайло, 35 років;
- Ірина, 63 роки.
"Вічна пам’ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!" — додав Козицький.
Ракетний удар по Львову
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.
Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.
Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Стало відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові.