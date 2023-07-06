Удар по Львову: стало відомо, скільки років було загиблим

Наслідки ракетного удару у Львові. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної ракетної атаки по Львову у ніч проти 6 липня загинуло щонайменше чотири людини. Наймолодшій жінці було всього 32 роки, найстаршій — 63 роки.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Загиблі внаслідок ракетного удару по Львову

Станом на зараз відомо про щонайменше четверо загиблих. За словами Козицького, від російської ракети у Львові загинули:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років, мама Анастасії;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки.

"Вічна пам’ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!" — додав Козицький.

Повідомлення Козицького. Фото: скриншот

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Стало відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові.