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Удар по Львову: стало известно, сколько лет было погибшим

6 июля 2023 14:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Удар по Львову: стало известно, сколько лет было погибшим
Последствия ракетных ударов во Львове. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате ночной ракетной атаки по Львову в ночь на 6 июля погибли по меньшей мере четыре человека. Самой молодой женщине было всего 32 года, самой старшей — 63 года.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере четверо погибших. По словам Козицкого, от российской ракеты во Львове погибли:

  • Анастасия, 32 года;
  • Мирослава, 60 лет, мама Анастасии;
  • Михаил, 35 лет;
  • Ирина, 63 года.

"Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит всех. Отомстим!", — добавил Козицкий.

 

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Сообщение Козицкого. Фото: скриншот

Ракетный удар по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

По состоянию на 7 утра 6 июля количество жертв ракетного удара по Львову возросло. Стало известно о четырех погибших и девяти травмированных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове.

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