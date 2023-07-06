Зачинені укриття і люди під завалами: Андрій Годик про ситуацію у Львові

Рятувальники працюють на місці зруйнованого російським обстрілом будинку у Львові. Фото: REUTERS/Roman Baluk

У Львові рятувальники розібрали вже 60% завалів після нічного ракетного обстрілу. Тим часом люди, чиї домівки постраждали, вже переїхали до тимчасового житла.

Про актуальну ситуацію на Львівщині Новини.LIVE розповів перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

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Роботи з розбирання завалів на місці зруйнованого будинку наразі продовжуються. Під завалами можуть і досі перебувати люди.

"Є і інформація і надія, що люди живі під завалами. Поки не будуть розібрані 100% завалів, роботи припинятися не будуть, будуть тривати в режимі 24/7", — запевнив Андрій Годик.

Наразі близько 60% завалів вже розібрано, проте процес аварійно-рятувальних робіт ускладнюється.

"Під час ракетного удару конструктив будинку був суттєво порушений. Як наслідок, становить небезпеку для осіб, які перебувають під завалами, можливо і безпосередньо для рятувальників, які проводять ці роботи", — повідомив Новини.LIVE перший заступник голови Львівської ОВА.

Тимчасове житло

Людям, чиї домівки постраждали від ракетного удару, запропонували переселитися в інші місця на території Львівської територіальної громади.

Це модульне містечко в Стрийському парку та декілька інших локацій, зокрема готелі в межах міста. Скористалися пропозицією вже 36 людей — більшість із них поселились у Стрийському парку.

Зачинені укриття

За словами першого заступника начальника львівської ОВА, повідомлення про закриті укриття під час тривоги дійсно надходили, однак у кожному з випадків окремо розбиратиметься поліція.

"Дивлячись по тих локаціях, про які інформували, — це, перш за все, укриття, відповідальними за які є ОСББ, а також окремі об'єкти комунальної форми власності".

Після трагедії із зачиненим укриттям у Києві у Львові значно посилили перевірки, і вони не зупиняються вже впродовж півтора місяця — з залученням працівників Нацполіції, ДСНС, представників державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

І таке підвищення контролю дало результат.

Якщо півтора місяця тому відсоток укриттів, до яких на момент перевірки не було доступу, був 18%, то два тижні тому він становив уже 1,5%.

"Ми будемо боротися, щоб кожне укриття, яке є на мапі, яке є придатним і можливим до використання громадянами, мало бути відкритим, особливо в умовах ракетної небезпеки", — запевняє Андрій Годик.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано вдарили ракетами по Львову. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 4 людини.

Також зазначимо, що у Львові оголосили жалобу за загиблими, яка триватиме два дні.