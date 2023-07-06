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Ракетний удар по Львову: у місті оголосили дводенну жалобу за загиблими

6 липня 2023 12:36
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Козюк Тетяна
редактор
Ракетний удар по Львову: у місті оголосили дводенну жалобу за загиблими
Рятувальники на місці подій внаслідок ракетного удару по Львову. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні. 

Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий

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"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять", — написав Садовий. 

 

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Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Стало відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.

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