Ракетний удар по Львову: у місті оголосили дводенну жалобу за загиблими

Рятувальники на місці подій внаслідок ракетного удару по Львову. Фото: ДСНС

У Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні.

Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий.

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"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять", — написав Садовий.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Ракетний удар по Львову

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Стало відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. На відео можна побачити, як надзвичайники рятують людей з-під завалів.