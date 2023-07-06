Ракетный удар по Львову: в городе объявили двухдневный траур по погибшим

Спасатели на месте событий в результате ракетного удара по Львову. Фото: ГСЧС

Во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый.

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"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная Память", — написал Садовый.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Ракетный удар по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

По состоянию на 7 утра 6 июля количество жертв ракетного удара по Львову возросло. Стало известно о четырех погибших и девяти травмированных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.