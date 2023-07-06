Ракетный удар по Львову: в городе объявили двухдневный траур по погибшим
Во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.
Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый.
Двухдневный траур во Львове
"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная Память", — написал Садовый.
Ракетный удар по Львову
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.
Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.
По состоянию на 7 утра 6 июля количество жертв ракетного удара по Львову возросло. Стало известно о четырех погибших и девяти травмированных.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.