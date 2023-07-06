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Закрытые укрытия и люди под завалами: Андрей Годик о ситуации во Львове

6 июля 2023 18:35
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Закрытые укрытия и люди под завалами: Андрей Годик о ситуации во Львове
Спасатели работают на месте разрушенного российским обстрелом дома во Львове. Фото: REUTERS/Roman Baluk
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во Львове спасатели разобрали уже 60% завалов после ночных ракетных обстрелов. Тем временем люди, чьи дома пострадали, уже переехали во временное жилье.

Об актуальной ситуации во Львове Новини.LIVE рассказал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

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Работы по разбору завалов на месте разрушенного дома продолжаются. Под завалами могут до сих пор находиться люди.

"Есть и информация, и надежда, что люди живы под завалами. Пока не будут разобраны 100% завалов, работы прекращаться не будут, будут продолжаться в режиме 24/7", — заверил Андрей Годик.

В настоящее время около 60% завалов уже разобраны, однако процесс аварийно-спасательных работ усложняется.

"Во время ракетного удара конструктив дома был существенно нарушен. Как следствие, представляет опасность для находящихся под завалами лиц, возможно и непосредственно для спасателей, которые проводят эти работы", — сообщил Новини.LIVE первый заместитель председателя Львовской ОВА.

Временное жилье

Людям, чьи дома пострадали от ракетного удара, предложили переселиться в другие места на территории Львовской территориальной громады.

Это модульный городок в Стрыйском парке и несколько других локаций, включая гостиницы в пределах города. Воспользовалось предложением уже 36 человек — большинство из них поселились в Стрыйском парке.

Закрытые укрытия

По словам первого заместителя начальника львовской ОВА, сообщения о закрытых укрытиях во время тревоги действительно поступали, однако в каждом из случаев будет отдельно разбираться полиция.

"Смотря по тем локациям, о которых информировали, — это, прежде всего, укрытия, ответственными за которые являются ОСМД, а также отдельные объекты коммунальной формы собственности".

После трагедии с закрытым укрытием в Киеве во Львове значительно усилили проверки, и они не останавливаются уже полтора месяца — с привлечением работников Нацполиции, ГСЧС, представителей государственных администраций и органов местного самоуправления.

И такое повышение контроля дало результат.

Если полтора месяца назад процент укрытий, к которым к моменту проверки не было доступа, был 18%, то две недели назад он составлял уже 1,5%.

"Мы будем бороться, чтобы каждое укрытие, которое есть на карте, которое пригодно и возможно к использованию гражданами, должно быть открытым, особенно в условиях ракетной опасности", — уверяет Андрей Годик.

Напомним, этой ночью россияне массированно ударили ракетами по Львову. В результате обстрела погибли по меньшей мере 4 человека.

Также отметим, что во Львове объявили траур по погибшим, который продлится два дня.

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