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Во Львове из-за ракетного удара РФ возросло число погибших

7 июля 2023 07:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове из-за ракетного удара РФ возросло число погибших
Поисково-спасательная операция во Львове. Фото: МВД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове из-за российских ракетных обстрелов возросло число погибших. Пока известно о 9 людях, погибших от рук оккупантов, еще 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В настоящее время спасательно-поисковая операция продолжается.

Ситуация во Львове

Ранее первый заместитель начальника Львовской ОВ Андрей Годик рассказал, что работы по разборке завалов на месте разрушенного дома продолжаются. Под завалами могут до сих пор находиться люди.

"Есть и информация и надежда, что люди живы под завалами. Пока не будут разобраны 100% завалов, работы прекращаться не будут, будут продолжаться в режиме 24/7", — заверил Андрей Годик.

Напомним, 6 июля около 22:00 спасатели нашли тело еще одной погибшей женщины. Тогда спасатели разобрали 70% разрушений.

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