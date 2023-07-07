Одиннадцать семей из разрушенных домов во Львове провели ночь в модульном городке

Жители разрушенных домов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове пострадавшие жители после вчерашнего ракетного удара город расселили в модульные дома и гостиницы. В частности, 29 человек, а это 11 семей, поселились в модульном городке в Стрыйском парке и в городке на Сыхове, трое жителей переночевали в гостинице.

Об этом информирует прессслужба Львовского городского совета.

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Для этого в городе оперативно расконсервировали модульный кусочек в Стрыйском парке, так как этот городок более полугода был закрыт.

"Вчера всем жильцам было предложено несколько вариантов для временного проживания. Каждый выбрал ту локацию, которая ему больше подходила. Сегодня мы также работаем над вариантами для последующего проживания жителей. С каждым будем работать индивидуально, чтобы все оставшиеся без крова получили его". и могли пережить это сложное время," — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.



Напомним, во Львове из-за российских ракетных обстрелов возросло число погибших. Пока известно о 9 людях, погибших от рук оккупантов, еще 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.

Также во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.

Кроме того, мы писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове . Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия удара окупантов.