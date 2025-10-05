Атака на Львов 5 октября — сколько людей погибло

Удар по Львовщине — количество погибших увеличилось
Дата публикации 5 октября 2025 10:18
РФ полностью разрушила дом на Львовщине. Фото: ГСЧС
В результате российской атаки на Львовщину погибли четыре человека. Еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Последствия атаки
"Россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома", — говорится в сообщении.
На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, что часть Львова в результате атаки осталась без света. В областном центре также вспыхнули пожары.
Также из-за сегодняшней атаки пострадала Черкасская область.
