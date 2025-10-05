Видео
Главная Львов Удар по Львовщине — количество погибших увеличилось

Удар по Львовщине — количество погибших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 10:18
Атака на Львов 5 октября — сколько людей погибло
РФ полностью разрушила дом на Львовщине. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Львовщину погибли четыре человека. Еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

допис
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома", — говорится в сообщении.

зруйнований будинок
Все, что осталось от жилого дома после атаки. Фото: ГСЧС

На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим.

горить будинок
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, что часть Львова в результате атаки осталась без света. В областном центре также вспыхнули пожары.

Также из-за сегодняшней атаки пострадала Черкасская область.

Львов ГСЧС Львовская область спасатели война в Украине погибшие
Автор:
Автор:
Иванна Чайка
