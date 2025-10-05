Відео
Україна
Головна Львів Удар по Львівщині — кількість загиблих збільшилась

Удар по Львівщині — кількість загиблих збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 10:18
Атака на Львів 5 жовтня — скільки людей загинуло
РФ вщент зруйнувала будинок на Львівщині. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Львівщину загинули четверо людей. Ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Читайте також:
допис
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

зруйнований будинок
Все, що залишилось від житлового будинку після атаки. Фото: ДСНС

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

горить будинок
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що частина Львова внаслідок атаки залишилась без світла. В обласному центрі також спалахнули пожежі.

Також через сьогоднішню атаку постраждала Черкащина.

Львів ДСНС Львівська область рятувальники війна в Україні загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
