Атака на Львів 5 жовтня — скільки людей загинуло

РФ вщент зруйнувала будинок на Львівщині. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Львівщину загинули четверо людей. Ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

Все, що залишилось від житлового будинку після атаки. Фото: ДСНС

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що частина Львова внаслідок атаки залишилась без світла. В обласному центрі також спалахнули пожежі.

Також через сьогоднішню атаку постраждала Черкащина.