Атака на Львів 5 жовтня — скільки людей загинуло

Удар по Львівщині — кількість загиблих збільшилась
Дата публікації: 5 жовтня 2025 10:18
РФ вщент зруйнувала будинок на Львівщині. Фото: ДСНС
Внаслідок російської атаки на Львівщину загинули четверо людей. Ще четверо отримали травми.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Наслідки атаки
"Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, що частина Львова внаслідок атаки залишилась без світла. В обласному центрі також спалахнули пожежі.
Також через сьогоднішню атаку постраждала Черкащина.
