Новые оборонные технологии для Украины — что изменится после саммита во Львове

Во Львове завершился самый масштабный в мире инвестиционный саммит в сфере оборонных технологий — Brave1 Defense Tech Valley. Мероприятие собрало более 5 тысяч участников: инвесторов, венчурных фондов, стартапов и компаний из оборонной индустрии. Важным результатом саммита стали подписанные соглашения на сумму более 100 миллионов евро, что открывает новые горизонты для развития инноваций в Украине и за ее пределами.

Артем Мороз, руководитель отдела связей с инвесторами Brave1, на саммите отметил важность инвестиций в оборонные технологии и развития совместных предприятий между Украиной и Европейским Союзом. По его словам, развитие технологий — это не только вопрос национальной безопасности, но и возможность для Украины работать на передовой линии инноваций в сфере обороны.

"Это может быть в разных форматах, часть из этого идет непосредственно в Украину, и это не только на производство, это также на R&D, чтобы наши технологии были всегда на шаг впереди врага", — пояснил Мороз.

Программа BRDO от ЕС, которая была анонсирована на саммите, предусматривает инвестиции в более 5 миллионов евро для совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями. Это позволит создавать новые технологические решения для общей обороны Европы.

"Все понимают, что украинские технологии в оборонке - это то, что сейчас действительно работает на фронте, это то, что проверено, это то, что движется быстрее, меняется каждые 3-6 месяцев. Они просто не хотят отставать, хотят быть рядом", — подчеркнул Мороз.

Особенно важным является вопрос совместного обучения и обмена опытом между Украиной и Европой. В частности, Артем Мороз выразил уверенность, что Украина готова обучать своих европейских партнеров, в частности Польшу, пользоваться новейшими технологиями, такими как дроны.

"Мы готовы вдвоем и учить, и учиться, потому что у нас есть что передать, помочь партнерам. Так же у нас есть что от них получить, чему научиться, что посмотреть, поэтому это действительно синергия", — сказал Мороз.

По словам руководителя отдела по связям с инвесторами, важным является не только совместное производство, но и разработка новых технологий для решения специфических проблем, таких как защита неба, что является актуальными вызовами для современных армий.

"У нас один враг, у нас один фронт, и нам надо вместе работать", — подытожил Артем Мороз.

