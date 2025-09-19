Нові оборонні технологіі для України – що зміниться після саміту у Львові

Керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз. Фото: Новини.LIVE

У Львові завершився наймасштабніший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій — Brave1 Defense Tech Valley. Захід зібрав понад 5 тисяч учасників: інвесторів, венчурних фондів, стартапів та компаній з оборонної індустрії. Важливим результатом саміту стали підписані угоди на суму понад 100 мільйонів євро, що відкриває нові горизонти для розвитку інновацій в Україні та за її межами.

інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака

Артем Мороз, керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1, на саміті наголосив на важливості інвестицій в оборонні технології та розвитку спільних підприємств між Україною та Європейським Союзом. За його словами, розвиток технологій – це не лише питання національної безпеки, а й можливість для України працювати на передовій лінії інновацій у сфері оборони.

"Це може бути в різних форматах, частина з цього йде безпосередньо в Україну, і це не тільки на виробництво, це також на R&D, щоб наші технології були завжди на крок попереду ворога", — пояснив Мороз.

Програма BRDO від ЄС, що була анонсована на саміті, передбачає інвестиції у понад 5 мільйонів євро для спільних підприємств між українськими та європейськими компаніями. Це дозволить створювати нові технологічні рішення для спільної оборони Європи.

"Всі розуміють, що українські технології в оборонці — це те, що зараз дійсно працює на фронті, це те, що перевірено, це те, що рухається швидше, змінюється кожні 3-6 місяців. Вони просто не хочуть відставати, хочуть бути поруч", — підкреслив Мороз.

Особливо важливим є питання спільного навчання та обміну досвідом між Україною та Європою. Зокрема, Артем Мороз висловив впевненість, що Україна готова навчати своїх європейських партнерів, зокрема Польщу, користуватися новітніми технологіями, такими як дрони.

"Ми готові вдвох і навчати, і вчитися, тому що у нас є що передати, допомогти партнерам. Так само у нас є що від них отримати, що навчитися, що подивитися, тому це справді синергія", — сказав Мороз.

Зі слів керівника відділу зв’язків з інвесторами, важливим є не тільки спільне виробництво, а й розробка нових технологій для розв'язання специфічних проблем, таких як захист неба, що є актуальними викликами для сучасних армій.

"У нас один ворог, у нас один фронт, і нам треба разом працювати", — підсумував Артем Мороз.

