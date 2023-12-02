Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за снегопада на Львовщине

Снегопад на Львовщине. Фото: Укрзализныця

В результате сильного снегопада на территории Львовской области без электричества остались свыше 300 населённых пунктов. Тем не менее железнодорожное сообщение Укрзализныци продолжает функционировать без отмены рейсов, но некоторые поезда прибывают с задержкой.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Задержка поездов — какие направления

Сообщается, что вследствие интенсивного снега на западе Украины и образования налипания мокрого снега, ряд поездов испытывают задержки свыше 30 минут:

Поезд №17/18 маршрута Харьков — Ужгород задерживается на 1 час 47 минут.

Рейс №265/266 на маршруте Ужгород - Ковель задерживается на 1 час 40 минут.

Поезд №35/36 из Одессы в Перемышль задержан на 1 час 17 минут.

Рейс №53/54, следующий из Киева в Перемышль, задерживается также на 1 час 17 минут.

Поезд №7/8 на маршруте Киев — Черновцы опаздывает на 53 минуты.

Рейс №715/716 между Перемышлем и Киевом задерживается на 53 минуты.

Поезд №95/96 из Киева в Рахов задержан на 47 минут.

Рейс №5/6 из Запорожья в Ясиня задерживается на 36 минут.

Поезд №29/30 между Киевом и Ужгородом опаздывает на 35 минут.

Сообщение о задержке поездов. Фото: скриншот

Напомним, что с начала нового года Укрзализныця планирует ускорить движение ряда поездов. В частности, изменения коснутся и поезда №35/36 Одесса — Перемышль — Одесса.

Кроме того, приобрести билеты в Словакию из Запорожья, Днепра и Львова стало еще проще. Для этого нужно в мобильном приложении Укрзализныци выбрать город отправления и нажать "Найти".