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Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через снігопад на Львівщині

2 грудня 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через снігопад на Львівщині
Снігопад на Львівщині. Фото: Укрзалізниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок сильного снігопаду на території Львівської області без електрики залишилося понад 300 населених пунктів. Проте залізничне сполучення Укрзалізниці продовжує функціонувати без скасування рейсів, але деякі поїзди прибувають із затримкою.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Повідомляється, що внаслідок інтенсивного снігу на заході України та утворення налипання мокрого снігу, ряд поїздів затримують понад 30 хвилин:

  • Потяг №17/18 маршруту Харків — Ужгород затримується на 1 годину 47 хвилин.
  • Рейс №265/266 на маршруті Ужгород – Ковель затримується на 1 годину 40 хвилин.
  • Потяг №35/36 з Одеси до Перемишля затримано на 1 годину 17 хвилин.
  • Рейс №53/54, що прямує з Києва до Перемишля, затримується також на 1 годину 17 хвилин.
  • Потяг №7/8 на маршруті Київ — Чернівці спізнюється на 53 хвилини.
  • Рейс №715/716 між Перемишлем та Києвом затримується на 53 хвилини.
  • Потяг №95/96 із Києва до Рахова затримано на 47 хвилин.
  • Рейс №5/6 із Запоріжжя до Ясіні затримується на 36 хвилин.
  • Потяг №29/30 між Києвом та Ужгородом спізнюється на 35 хвилин.
поїзди
Повідомлення про затримку поїздів. Фото: скриншот

Нагадаємо, що з початку нового року Укрзалізниця планує прискорити рух низки поїздів. Зокрема, зміни торкнуться і поїзда №35/36 Одеса – Перемишль – Одеса.

Крім того, придбати квитки до Словаччини із Запоріжжя, Дніпра та Львова стало ще простіше. Для цього потрібно в мобільному додатку Укрзалізниці обрати місто відправлення та натиснути "Знайти".

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