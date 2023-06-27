"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд Киев — Львов

Поезд на вокзале. Фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев — Львов. Поезд будет сформирован из новых вагонов с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" .

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"Поезд будет отправляться из Киева 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05 , и будет прибывать во Львов уже в 14:49 . Обратно, из Львова, поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27 ", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Укрзализныци, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд является удобной пересадочной опцией, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно из поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов во всех случаях).

Также в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев — Харьков и №80 Киев — Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Напомним, мы ранее писали, что Львовская железная дорога оборудована несколько поездов вагонанмы для велосипедистов. Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета.

Кроме того, мы писали, что 12 июня Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.

Добавим, что во время очередной внеплановой проверки одной из баз длительного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества . Ущерб может достигать более 10 млн грн.