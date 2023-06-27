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Укрзалізниця призначає додатковий потяг Київ — Львів

27 червня 2023 13:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг Київ — Львів
Потяг на вокзалі. Фото: Укрзалізниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформований з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".  

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Деталі 

"Поїзд відправлятиметься з Києва 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27 ", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укрзалізниці, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд є зручною пересадковою опцією, щоб дістатись Львова швидко та зручно: в напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро — Київ, №38 Запоріжжя  — Київ та №63 Харків  — Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).

Так само у зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ  — Харків та №80 Київ — Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин). 

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівська залізниця обладнана декілька потягів вагонанми для велосипедистів. Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка. 

Окрім того, ми писали, що 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.

Додамо, що під час чергової позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів Укрзалізниці керівництво викрило схему розкрадання майна. Збитки можуть сягати понад 10 млн грн.

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