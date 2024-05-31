Апелляционный суд Львова заключил в тюрьму уклониста за проигнорированную повестку в ТЦК

Судья объявляет вердикт. Фото: lexinform.com.ua

Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил условный срок львовянину, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Таким образом, суд отправил его в тюрьму на три года.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Тюрьма за уклонение от мобилизации

Как отмечается, прокуратура подала апелляцию об обжаловании приговора Шевченковского райсуда города, назначившего мужчине условно-испытательный срок в год за уклонение от мобилизации.

По делу отмечено, что военнообязанный в прошлом году, в конце июня, прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, после чего ему вручили повестку о визите в ТЦК для отправки в воинскую часть, но мужчина ее игнорировал. За словами прокурора, обвиняемый не проявил "раскаяние".

"Искренней жалости, осуждения своего поведения и готовности исправить совершенное и нести наказание, по мнению прокурора, обвиняемый суду не высказал, а раскаяние им высказано, чтобы избежать наказания. Об этом, по мнению прокурора, свидетельствует то, что мужчина после внесения сведений о совершении ним уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УКУ, и оглашения ему подозрения по этой статье в ТЦК относительно мобилизации его в Вооруженные силы Украины не обращался", — говорится в приговоре.

Судьи удовлетворили апелляцию прокуроров и присудили мужчине трехлетний срок лишения свободы, отменив предыдущее решение суда.

Скриншот заявления Львовской прокуратуры

Напомним, ранее Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 грн разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских проехать в участок.

В то же время Дзержинский райсуд Харькова заключил в тюрьму на аналогичный срок мужчину, который больше года избегал мобилизации.