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Условный срок отменили — как суд изменил наказание для львовянина, проигнорировавшего повестку в ТЦК

31 мая 2024 14:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Апелляционный суд Львова заключил в тюрьму уклониста за проигнорированную повестку в ТЦК
Судья объявляет вердикт. Фото: lexinform.com.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил условный срок львовянину, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Таким образом, суд отправил его в тюрьму на три года.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как отмечается, прокуратура подала апелляцию об обжаловании приговора Шевченковского райсуда города, назначившего мужчине условно-испытательный срок в год за уклонение от мобилизации.

По делу отмечено, что военнообязанный в прошлом году, в конце июня, прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, после чего ему вручили повестку о визите в ТЦК для отправки в воинскую часть, но мужчина ее игнорировал. За словами  прокурора, обвиняемый не проявил "раскаяние".

"Искренней жалости, осуждения своего поведения и готовности исправить совершенное и нести наказание, по мнению прокурора, обвиняемый суду не высказал, а раскаяние им высказано, чтобы избежать наказания. Об этом, по мнению прокурора, свидетельствует то, что мужчина после внесения сведений о совершении ним уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УКУ, и оглашения ему подозрения по этой статье в ТЦК относительно мобилизации его в Вооруженные силы Украины не обращался", — говорится в приговоре.

Судьи удовлетворили апелляцию прокуроров и присудили мужчине трехлетний срок лишения свободы, отменив предыдущее решение суда.

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Скриншот заявления Львовской прокуратуры

Напомним, ранее Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 грн разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских проехать в участок.

В то же время Дзержинский райсуд Харькова заключил в тюрьму на аналогичный срок мужчину, который больше года избегал мобилизации.

суд
Украина
ТЦК и СП
мобилизация
ВВК
Львов

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