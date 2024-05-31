Апелляционный суд Львова заключил в тюрьму уклониста за проигнорированную повестку в ТЦК

Условный срок отменили — как суд изменил наказание для львовянина, проигнорировавшего повестку в ТЦК
Львовский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил условный срок львовянину, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Таким образом, суд отправил его в тюрьму на три года.
Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Тюрьма за уклонение от мобилизации
Как отмечается, прокуратура подала апелляцию об обжаловании приговора Шевченковского райсуда города, назначившего мужчине условно-испытательный срок в год за уклонение от мобилизации.
По делу отмечено, что военнообязанный в прошлом году, в конце июня, прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе, после чего ему вручили повестку о визите в ТЦК для отправки в воинскую часть, но мужчина ее игнорировал. За словами прокурора, обвиняемый не проявил "раскаяние".
"Искренней жалости, осуждения своего поведения и готовности исправить совершенное и нести наказание, по мнению прокурора, обвиняемый суду не высказал, а раскаяние им высказано, чтобы избежать наказания. Об этом, по мнению прокурора, свидетельствует то, что мужчина после внесения сведений о совершении ним уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УКУ, и оглашения ему подозрения по этой статье в ТЦК относительно мобилизации его в Вооруженные силы Украины не обращался", — говорится в приговоре.
Судьи удовлетворили апелляцию прокуроров и присудили мужчине трехлетний срок лишения свободы, отменив предыдущее решение суда.
Напомним, ранее Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 грн разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских проехать в участок.
В то же время Дзержинский райсуд Харькова заключил в тюрьму на аналогичный срок мужчину, который больше года избегал мобилизации.
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