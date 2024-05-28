На Львівщині судили ухилянта, який не виконував вимог ТЦК та поліції

Поліцейські перевіряють документи. Фото ілюстративне: УНІАН

Сколівський райсуд Львівської області оштрафував на 136 грн розшукуваного ТЦК Ростислава Лазора, який не виконував вимоги поліцейських. Чоловік не реагував на пропозицію правоохоронців проїхати у поліцейську дільницю.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Суд оштрафував чоловіка за непокору поліції

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 10 квітня 2024 року працівники поліції підійшли до нього у Сколе та з’ясували, що він перебуває у базі розшуку районним ТЦК СП. Чоловік не реагував на вимогу поліцейських проїхати у відділ поліції, чим вчинив непокору.

Щодо Лазора склали протокол про адмінправопорушення, а на розгляд справи у суді він не прийшов. Суддя Андрій Брона оштрафував чоловіка на 136 грн, зобов’язавши його сплатити 605 грн судового збору.

Чи може поліція затримувати чоловіків для уточнення даних

Зауважимо, що закон про мобілізацію вже набув чинності, а отже повноваження поліції розширилися. За інформацією від правозахисника Олексія Шалару, поліцейські можуть затримати людину та доставити до ТЦК та СП. Проте цьому передує перевірка документів, де має бути QR-код з детальною інформацією.

"Якщо вас зупиняє поліція і просить надати документи, ви маєте спочатку уточнити причину цієї зупинки. Коли починають апелювати воєнним станом, то нема такої норми, що військовозобов'язана людина повинна пред'являти поліції посвідчення водія, навіть під час воєнного стану", — каже адвокат.

Нагадаємо, раніше Червоноградський міський суд Львівської області призначив два роки умовного терміну пенсіонерці, яка поширювала в "Однокласниках" антиукраїнські дописи.

Також півтора роки умовного терміну отримав депутат Козівської сільради Микола Іваникович, коли будучи напівпитку, втікав на авто від правоохоронців.