На Львовщине судили уклоняющегося, который не выполнял требований ТЦК и полиции

Полицейские проверяют документы. Фото иллюстративное: УНИАН

Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 грн разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских. Мужчина не реагировал на предложение правоохранителей проехать в полицейский участок.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Суд оштрафовал мужчину за неповиновение полиции

Как указано в постановлении, обнародованном в судебном реестре, 10 апреля 2024 года сотрудники полиции подошли к нему в Сколе, и выяснили, что он находится в базе розыска районным ТЦК СП. Мужчина не реагировал на требование полицейских проехать в отдел полиции, чем оказал неповиновение.

На Лазора составили протокол об админправонарушении, а на рассмотрение дела в суде он не пришел. Судья Андрей Брона оштрафовал мужчину на 136 грн, обязав его уплатить 605 грн судебного сбора.

Может ли полиция задерживать мужчин для уточнения данных

Заметим, что закон о мобилизации уже вступил в силу, а значит, полномочия полиции расширились. По информации от правозащитника Алексея Шалара, полицейские могут задержать человека и доставить в ТЦК СП. Однако этому предшествует проверка документов, где должен быть QR-код с подробной информацией.

"Если вас останавливает полиция и просит предоставить документы, вы должны сначала уточнить причину этой остановки. Когда начинают апеллировать военным положением, то нет такой нормы, что военнообязанный человек должен предъявлять полиции водительское удостоверение, даже во время военного положения", — говорит адвокат.

Напомним, ранее Червоноградский городской суд Львовской области назначил два года условного срока пенсионерке, распространявшей в "Одноклассниках" антиукраинские сообщения.

Также полтора года условного срока получил депутат Козовского сельсовета Николай Иваникович, когда будучи полупитья, скрывался на авто от правоохранителей.