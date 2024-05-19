У Львівській області судили пенсіонерку, яка поширювала антиукраїнські дописи в "Однокласниках"

Судове засідання. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Львівській області судили пенсіонерку, яка поширювала антиукраїнські дописи в забороненій соціальній мережі. Йдеться про "Однокласники".

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на судовий вирок.

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Поширення антиукраїнських дописів

Червоноградський міський суд Львівської області визнав винною у поширенні комуністичної символіки та виправдовуванні збройної агресії Росії пенсіонерку. Вона публікувала в "Однокласниках" антиукраїнські дописи. Жінка уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, і суд призначив їй умовний термін.

У вироку йдеться, що фігурантка є уродженкою Росії та громадянкою України. Вона зареєстрована у російській соцмережі "Однокласники" та у 2023 році поширювала антиукраїнський контент, зокрема "лайкала" дописи на підтримку російської армії та комуністичну символіку.

Правоохоронці порушили кримінальні справи через виправдовування збройної агресії РФ та поширення комуністичної символіки.

Суддя Андрій Жураковський дослідив матеріали справи та призначив жінці п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

У помешканні фігурантки знайшли георгіївські стрічки та магніт з гербом Росії.

Нагадаємо, у Львові відбувся суд над трьома українцями, що займалися колабораційною діяльністю. Вони обіймали посади в окупаційних органах на захоплених Росією територіях.

Також правоохоронці затримали учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Вони планували серію терактів у Києві та Львові.