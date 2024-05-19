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Во Львовской области судили пенсионерку, распространявшую антиукраинские посты в "Одноклассниках"

19 мая 2024 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области судили пенсионерку, распространявшую антиукраинские посты в "Одноклассниках"
Судебное заседание. Фото иллюстративное: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области судили пенсионерку, которая распространяла антиукраинские посты в запрещенной социальной сети. Речь идет об "Одноклассниках".

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на судебный приговор.

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Распространение антиукраинских постов

Червоноградский городской суд Львовской области признал виновной в распространении коммунистической символики и оправдывании вооруженной агрессии России пенсионерку. Она публиковала в "Одноклассниках" антиукраинские посты. Женщина заключила соглашение о признании виновности с прокурором, и суд назначил ей условный срок.

В приговоре говорится, что фигурантка является уроженкой России и гражданкой Украины. Она зарегистрирована в российской соцсети "Одноклассники" и в 2023 году распространяла антиукраинский контент, в частности "лайкала" сообщения в поддержку российской армии и коммунистическую символику.

Правоохранители открыли уголовные дела из-за оправдания вооруженной агрессии РФ и распространения коммунистической символики.

Судья Андрей Жураковский исследовал материалы дела и назначил женщине пять лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

В доме фигурантки нашли георгиевские ленты и магнит с гербом России.

Напомним, во Львове состоялся суд над тремя украинцами, занимавшимися коллаборационной деятельностью. Они занимали должности в оккупационных органах на захваченных Россией территориях.

Также правоохранители задержали участников агентурной сети спецслужб России. Они планировали серию терактов в Киеве и Львове.

война
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соцсети
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Львовская область
пенсионеры
оккупанты

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