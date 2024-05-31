Апеляційний суд Львова ув'язнив ухилянта за проігноровану повістку до ТЦК

Суддя оголошує вердикт. Фото: lexinform.com.ua

Львівський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури, та скасував умовний термін львів'янину, який проігнорував повістку та ухилився від мобілізації. Таким чином суд відправив його у в'язницю на три роки.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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В'язниця за ухилення від мобілізації

Як зазначається, прокуратура подала апеляцію про оскарження вироку Шевченківського райсуду міста, який призначив чоловіку умовно-випробувальний термін на рік за ухилення від мобілізації.

У справі зазначено, що військовозобов'язаний торік, наприкінці червня, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, після чого йому вручили повістку про візит до ТЦК для відправлення до військової частини, але чоловік її ігнорував. На думку прокурора, обвинувачений не виявив "каяття".

"Щирої жалості, засудження своєї поведінки та готовності виправити досконале та нести покарання, на думку прокурора, обвинувачений суду не висловив, а каяття їм висловлено, щоб уникнути покарання. Про це, на думку прокурора, свідчить те, що чоловік після внесення відомостей про скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ, та оголошення йому підозри за цією статтею до ТЦК щодо мобілізації його до Збройних сил України не звертався", — зазначено у вироку.

Судді задовольнили апеляцію прокурорів, та присудили чоловіку трирічний термін позбавлення волі, скасувавши попереднє рішення суду.

Скриншот заяви Львівської прокуратури

Нагадаємо, раніше Сколівський райсуд Львівської області оштрафував на 136 грн розшукуваного ТЦК Ростислава Лазора, який не виконував вимоги поліцейських проїхати у дільницю.

Водночас Дзержинський райсуд Харкова ув'язнив на аналогічний термін чоловіка, який понад рік уникав мобілізації.