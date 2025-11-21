Видео
Україна
Видео

В День Достоинства и Свободы во Львове провели акцию Желтая лента

В День Достоинства и Свободы во Львове провели акцию Желтая лента

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:38
обновлено: 17:38
День Достоинства и Свободы — во Львове провели акцию Желтая лента
Почтение памяти погибших во Львове. Фото: Новини.LIVE

В День Достоинства и Свободы 21 ноября во Львове почтили погибших и провели акцию "Желтая лента". Все присутствующие прикрепили ленту на одежду, что является символом сопротивления на оккупированных территориях.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.



Как почтили День Достоинства и Свободы во Львове

Сегодня у Мемориала Небесной Сотни во Львове почтили память погибших во время Революции Достоинства. Так, заместитель городского головы по вопросам ветеранов Андрей Жолоб вспомнил, как он ездил на Майдан.

"И мы всю жизнь свою, целыми веками, наверное, сколько украинцы существуют, борются за достоинство и за свободу, потому что имеем такого соседа... Украинцам должно это напоминать и о тех, кто отдал свою жизнь в той борьбе, и о живых участниках Революции достоинства, многие из которых стали в ряды Вооруженных сил Украины. Борьба продолжается", — подчеркнул Жолоб.

В то же время на мероприятии присутствовала дочь Героя Небесной Сотни Андриана Дигдалович, которая рассказала о цели проведения акции "Желтая лента". По ее словам, это символ сопротивления на оккупированных территориях и к ней может присоединиться любой желающий. Для этого нужно прикрепить ленту желтого цвета на одежду, сумку или завязать ее в публичном месте.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление в День Достоинства и Свободы. Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас сражается ради нашего государства.

Также Небесную Сотню и погибших за Украину почтили в Киеве. На аллее возле мемориала люди принесли цветы и лампадки.

Львов Революция Достоинства акция День достоинства и свободы память
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
