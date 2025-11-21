Відео
У День гідності та свободи у Львові провели акцію "Жовта стрічка"

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:38
Оновлено: 17:38
День Гідності і Свободи — у Львові провели акцію Жовта стрічка
Вшанування пам'яті полеглих у Львові. Фото: Новини.LIVE

У День Гідності та Свободи 21 листопада у Львові вшанували полеглих та провели акцію "Жовта стрічка". Усі присутні прикріпили стрічку на одяг, що є символом спротиву на окупованих територіях.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Читайте також:

Як вшанували День Гідності та Свободи у Львові

Сьогодні біля Меморіалу Небесної Сотні у Львові віддали шану загиблим під час Революції Гідності. Так, заступник міського голови з питань ветеранів Андрій Жолоб пригадав, які він їздив на Майдан. 

"Та ми ціле життя своє, цілими століттями, напевно, скільки українці існують, борються за гідність і за свободу, бо маємо такого сусіда... Українцям має це нагадувати і про тих, хто віддав своє життя в тій боротьбі, і про живих учасників Революції гідності, багато з яких стали до лав Збройних сил України. Боротьба триває", — наголосив Жолоб. 

Водночас на заході була присутня донька Героя Небесної Сотні Андріана Дигдалович, яка розповіла про мету проведення акції "Жовта стрічка". За її словами, це символ спротиву на окупованих територіях і до неї може долучитися будь-хто. Для цього потрібно прикріпити стрічку жовтого кольору на одяг, сумку чи зав'язати у публічному місці. 

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву у День Гідності та Свободи. Глава держави подякував всім, хто нині бʼється заради нашої держави.

Також Небесну Сотню та полеглих за Україну вшанували у Києві. На алеї біля меморіалу люди принесли квіти та лампадки.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
