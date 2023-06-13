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В больнице Львова с отравлением лечат 15 человек: стало известно, где именно питались посетители

13 июня 2023 16:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
В больнице Львова с отравлением лечат 15 человек: стало известно, где именно питались посетители
Капельница в руках. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне, 12 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди них двое детей. Предварительный диагноз больных: острая кишечная инфекция и бактериальная кишечная инфекция.

Новини.LIVE поговорили с эпидемиологией Львовщины

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE главная эпидемиологиня Львовщины Наталья Тимко-Иванченко, по состоянию на сегодняшний день состояние пациентов стабильное.

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"Пациенты, попавшие в больницу, питались в кафе Cacao на проспекте Красной Калины и в кафе Анхор на улице Земельной, 23". Сейчас пациенты находятся в Львовской областной инфекционной больнице. Состояние павциентов стабильное" , — сообщила главная эпидемиологиня Львовщины Наталия Тимко-Иванченко.

По словам, эпидемиологи специалисты отбирают на исследования в заведениях питания образцы пищи и пробы воды.

Напомним, мы ранее писали, что накануне на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" доставлены пять львовян — четыре взрослых и один ребенок. Как предварительно установили сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2, госпитализированные граждане в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Червоной Калины во Львове.

Открыли уголовное дело

В полиции сообщают, что по этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее мы писали, что в Украине повысились цены на овощи в супермаркетах . Речь идет о картофеле, капусте, моркови, свекле и луке.

Кроме того, ранее специалисты назвали продукты, замедляющие работу клеток, что приводит к преждевременному старению .

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