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В лікарні Львова з отруєнням лікують 15 людей: стало відомо де саме харчувались відвідувачі

13 червня 2023 16:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
В лікарні Львова з отруєням лікують 15 людей: стало відомо де саме харчувались відвідувачі
Крапельниця в руках. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, 12 червня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед них двоє дітей. Попередній діагноз хворих: "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція". 

Новини.LIVE поговорили з епідеміологинею Львівщини 

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко, станом на сьогодні стан пацієнтів стабільний.

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"Пацієнти, що потрапили до лікарні, харчувалися у кафе "Cacao" на проспекті Червоної Калини і у кафе "Анхор" на вулиці Земельній, 23". Зараз пацієнти перебувають у Львівськоій обласній інфекційній лікарні. Стан павцієнтів стабільний",  — повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко

Зі слів, епідеміологині спеціалісти відбирають на дослідження у закладах харчування зразки їжі та проби води.

Нагадаємо, ми раніше писали, що напередодні на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до однієї з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" доставлено п’ятьох львів’ян — чотирьох дорослих та одну дитину. Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, госпіталізовані громадяни в різний час харчувались в одному з кафе, розташованому на проспекті Червоної Калини у Львові.

Відкрили кримінальне провадження

У поліції повідомляють, що за цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Раніше ми писали, що в Україні підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву, буряк та цибулю.

Окрім того, раніше фахівці назвали продукти, які уповільнюють роботу клітин, що призводить до передчасного старіння.

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